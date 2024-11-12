Россияне оценили ущерб в результате боев в Курской области более чем на $7 млрд

Курская область нуждается в $7 млрд на восстановление после боевых действий

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Восстановление Курской области, подвергшейся разрушениям в результате операции Вооруженных сил Украины, обойдется в $7,14 млрд (700 млрд рублей). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, пишет The Moscow Times.

"Где шли боевые действия или была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно $1,2 млрд (118 млрд рублей). Общие расходы на восстановление Курской области – более $7,14 млрд (700 млрд рублей)", – заявил Смирнов.

Отмечается, что эта оценка учитывает ущерб, причиненный предприятиям, агропромышленному комплексу, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и другим объектам.

Для сравнения, на 2024 год бюджет Курской области был запланирован с расходами в размере $900 млн (88,7 млрд рублей) при доходах в $850 млн (83,2 млрд рублей).

В то же время в конце октября заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев называл значительно меньшую сумму ущерба – $1,19 млрд (117 млрд рублей).

В сентябре Смирнов отмечал, что фермеры и аграрные предприятия из-за боевых действий не успеют завершить уборку на площади 160 000 гектаров, что приведет к снижению объемов производства зерна, масличных культур и сахарной свеклы.

Кроме того, по словам Смирнова, в результате операции ВСУ пострадала и животноводческая отрасль: погибло 26 000 голов крупного рогатого скота, что будет оказывать негативное влияние на производство молока и мяса.