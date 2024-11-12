Росіяни оцінили збитки внаслідок боїв у Курській області на понад $7 млрд
Відновлення Курської області, що зазнала руйнувань внаслідок операції Збройних сил України, обійдеться у $7,14 млрд (700 млрд рублів). Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов, пише The Moscow Times.
"Де йшли бойові дії або була інтенсивна робота артилерії, безпілотної авіації, ми говоримо про те, що там нам потрібно $1,2 млрд (118 млрд рублів). Загальні витрати на відновлення Курської області – понад $7,14 млрд (700 млрд рублів)", – заявив Смирнов.
Зазначається, що ця оцінка враховує шкоду, заподіяну підприємствам, агропромисловому комплексу, соціальним установам, комунальній інфраструктурі та іншим об'єктам.
Для порівняння, на 2024 рік бюджет Курської області був запланований з витратами в розмірі $900 млн (88,7 млрд рублів) за доходів у $850 млн (83,2 млрд рублів).
Водночас наприкінці жовтня заступник губернатора Курської області Сергій Стародубцев називав значно меншу суму збитків – $1,19 млрд (117 млрд рублів).
У вересні Смирнов зазначав, що фермери та аграрні підприємства через бойові дії не встигнуть завершити збирання врожаю на площі 160 000 гектарів, що призведе до зниження обсягів виробництва зерна, олійних культур і цукрових буряків.
Крім того, за словами Смирнова, внаслідок операції ЗСУ постраждала і тваринницька галузь: загинуло 26 000 голів великої рогатої худоби, що матиме негативний вплив на виробництво молока і м'яса.
- 6 серпня ЗСУ зайшли на територію Курської області, захопивши близько 100 населених пунктів і приблизно 1300 квадратних кілометрів території.
- 10 серпня Politico писало, що західні союзники дали "зелене світло" на нібито наступ ЗСУ на російську Курську область.
- 11 листопада стало відомо, що Путін наказав витіснити ЗСУ з Курської області до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.