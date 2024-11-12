Росіяни оцінили збитки внаслідок боїв у Курській області на понад $7 млрд

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Відновлення Курської області, що зазнала руйнувань внаслідок операції Збройних сил України, обійдеться у $7,14 млрд (700 млрд рублів). Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов, пише The Moscow Times.

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"Де йшли бойові дії або була інтенсивна робота артилерії, безпілотної авіації, ми говоримо про те, що там нам потрібно $1,2 млрд (118 млрд рублів). Загальні витрати на відновлення Курської області – понад $7,14 млрд (700 млрд рублів)", – заявив Смирнов.

Зазначається, що ця оцінка враховує шкоду, заподіяну підприємствам, агропромисловому комплексу, соціальним установам, комунальній інфраструктурі та іншим об'єктам.

Для порівняння, на 2024 рік бюджет Курської області був запланований з витратами в розмірі $900 млн (88,7 млрд рублів) за доходів у $850 млн (83,2 млрд рублів).

Водночас наприкінці жовтня заступник губернатора Курської області Сергій Стародубцев називав значно меншу суму збитків – $1,19 млрд (117 млрд рублів).

У вересні Смирнов зазначав, що фермери та аграрні підприємства через бойові дії не встигнуть завершити збирання врожаю на площі 160 000 гектарів, що призведе до зниження обсягів виробництва зерна, олійних культур і цукрових буряків.

Крім того, за словами Смирнова, внаслідок операції ЗСУ постраждала і тваринницька галузь: загинуло 26 000 голів великої рогатої худоби, що матиме негативний вплив на виробництво молока і м'яса.