Руководитель аппарата премьера Венгрии попал под санкции США

Соединенные Штаты ввели санкции против одного из ближайших соратников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Антал Роган (фото – EPA)

Соединенные Штаты ввели санкции против Антала Рогана – руководителя аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ограничения применены в рамках программы глобальных санкций Магнитского за причастность Рогана к коррупции. Уведомление об этом опубликовано 7 января на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что во время пребывания в должности государственного чиновника Роган организовывал схемы, направленные на установление контроля за стратегическими секторами венгерской экономики.

"Министр Роган сыграл центральную роль в создании в Венгрии системы, которая приносила выгоду ему и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана символизирует более широкую атмосферу безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими деятелями", – говорится в сообщении.

Госдеп призвал лидеров Венгрии к "активным, недвусмысленным и решительным действиям" по борьбе с коррупцией.

"Более прозрачная Венгрия будет способствовать укреплению Трансатлантического альянса и более процветающей Европе", – подытожили в Госдепартаменте.

В Министерстве финансов США добавили, что коррупция в государственном секторе в Венгрии ухудшается уже более десяти лет. Это привело к тому, что Венгрия второй год подряд получила самый низкий балл среди всех государств-членов Европейского союза по Индексу восприятия коррупции Transparency International.

Антал Роган стал первым высокопоставленным чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции. Согласно объявленным мерам, он не имеет права въезжать на территорию США, и если у него там есть активы, они будут заморожены.