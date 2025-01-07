Керівник апарату прем'єра Угорщини потрапив під санкції США

Сполучені Штати запровадили санкції проти одного з найближчих соратників премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Антал Роган (фото - EPA)

Сполучені Штати запровадили санкції проти Антала Рогана – керівника апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Обмеження застосовано в межах програми глобальних санкцій Магнітського за причетність Рогана до корупції. Повідомлення про це опубліковано 7 січня на сайті Держдепартаменту.

Зазначається, що під час перебування на посаді державного чиновника Роган організовував схеми, спрямовані на встановлення контролю над стратегічними секторами угорської економіки.

"Міністр Роган зіграв центральну роль у створенні в Угорщині системи, яка приносила вигоду йому та його партії коштом угорського народу. Діяльність Рогана символізує ширшу атмосферу безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами та недемократичними діячами", – йдеться в повідомленні.

Держдеп закликав лідерів Угорщини до "активних, недвозначних та рішучих дій" щодо боротьби з корупцією.

"Прозоріша Угорщина сприятиме зміцненню Трансатлантичного альянсу та більш успішній Європі", – підсумували у Держдепартаменті.

У Міністерстві фінансів США додали, що корупція в державному секторі в Угорщині погіршується вже понад десять років. Це призвело до того, що Угорщина другий рік поспіль отримала найнижчий бал серед усіх держав-членів Європейського союзу за Індексом сприйняття корупції Transparency International.

Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції. Відповідно до оголошених заходів він не має права в’їжджати на територію США, і якщо у нього там є активи, вони будуть заморожені.