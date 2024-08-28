Рыночная стоимость Berkshire Hathaway Баффета превысила $1 трлн

Уоррен Баффет (фото - EPA)

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета стала первой американской компанией за пределами технологического сектора, чья рыночная стоимость превысила $1 трлн. Об этом пишет Bloomberg.

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Акции конгломерата Баффета выросли на 0,8% в среду, 28 августа, впервые подняв его рыночную капитализацию выше отметки в триллион долларов.

Компания из Омахи, штат Небраска, присоединилась к небольшой группе, преодолевшей этот рубеж, в котором доминируют такие технологические гиганты, как Alphabet, Meta Platforms и Nvidia, отмечает агентство.

"Berkshire сделала это более медленным, но более надежным способом", – сказал Стив Чек, основатель и главный инвестиционный директор Check Capital Management. Его фирма управляет активами на сумму около $2 млрд, причем Berkshire является их крупнейшим холдингом.

Рост Berkshire в этом году превзошел рост S&P 500, и компания показала один из лучших годовых стартов за десятилетие. В 2024 году она выросла на 30%, в то время как рыночный ориентир поднялся на 18%.

Компания не очень отстает от так называемой великолепной семерки (Magnificent Seven) – Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet и Tesla. Индекс акций крупнейших технологических компаний вырос на 35% в текущем году.

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Рыночная стоимость Berkshire росла примерно на 20% в год с 1965 по прошлый год – почти вдвое больше годовой доходности S&P 500 за тот же период.

В начале августа стало известно, что Berkshire Hathaway продала акции Apple и Bank of America на $75,5 млрд во втором квартале. Таким образом, Баффет сократил почти на 50% количество акций Apple в портфеле Berkshire Hathaway: с 790 млн акций до 400 млн акций, которые оцениваются в $84,2 млрд.

Вместе с Apple, Berkshire сократила свою долю в Bank of America до $41,1 млрд.

Berkshire также владеет крупными пакетами акций в American Express ($35,1 млрд), Coca-Cola ($25,5 млрд) и Chevron ($18,6 млрд).