Ринкова вартість Berkshire Hathaway Баффета перевищила $1 трлн

Воррен Баффет (фото - EPA)

Berkshire Hathaway Воррена Баффета стала першою американською компанією за межами технологічного сектору, чия ринкова вартість перевищила $1 трлн. Про це пише Bloomberg.

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Акції конгломерату Баффета зросли на 0,8% у середу, 28 серпня, вперше піднявши його ринкову капіталізацію вище за позначку в трильйон доларів.

Компанія з Омахи, штат Небраска, приєдналася до невеликої групи, що подолала цей рубіж, у якому домінують такі технологічні гіганти, як Alphabet, Meta Platforms та Nvidia, зазначає агентство.

"Berkshire зробила це повільнішим, але надійнішим способом", – сказав Стів Чек, засновник і головний інвестиційний директор Check Capital Management. Його фірма управляє активами на суму близько $2 млрд, причому Berkshire є їхнім найбільшим холдингом.

Зростання Berkshire цього року перевершило ріст S&P 500, і компанія показала один із найкращих річних стартів за десятиліття. 2024 року вона зросла на 30%, тоді як ринковий орієнтир піднявся на 18%.

Компанія не дуже відстає від так званої чудової сімки (Magnificent Seven) – Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet і Tesla. Індекс акцій найбільших технологічних компаній зріс на 35% цього року.

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Ринкова вартість Berkshire зростала приблизно на 20% на рік з 1965-го до минулого року – майже вдвічі більше за річну прибутковість S&P 500 за той самий період.

На початку серпня стало відомо, що Berkshire Hathaway продала акції Apple та Bank of America на $75,5 млрд у другому кварталі. Таким чином Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway: з 790 млн акцій до 400 млн акцій, які оцінюються у $84,2 млрд.

Разом з Apple, Berkshire скоротила свою частку в Bank of America до $41,1 млрд.

Berkshire також володіє великими пакетами акцій в American Express ($35,1 млрд), Coca-Cola ($25,5 млрд) і Chevron ($18,6 млрд).