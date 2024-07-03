Джефф Безос продає акції Amazon на $5 млрд, щоб встигнути заробити на піку їх ціни

Після продажу акцій Безос все ще володітиме близько 8,8% Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос (Фото: ЕРА)

Друга найбагатша людина у світі Джефф Безос заявив про продаж 25 млн акцій Amazon на $5 млрд у день, коли їхня вартість досягла історичного максимуму в $200. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Ціна акцій Amazon зросла на 32% цього року завдяки розробкам компанії в галузі хмарних технологій та генеративного штучного інтелекту.

Після продажу Безос все ще володітиме майже 912 млн акцій, або близько 8,8% Amazon.

У лютому Безос вже продавав акції Amazon на $8,5 млрд, і це був перший раз з 2021 року, коли він вирішив позбутися частини акцій компанії.

Статки Безоса оцінюються в $221,6 млрд, і, крім частки в Amazon, він також володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin і виданням Washington Post.

У листопаді минулого року Безос змінив офіційне місце проживання з Сіетла на Маямі, щоб не сплачувати податок на приріст капіталу у розмірі 7%, який у 2022 році запровадив штат Вашингтон. Це заощадило йому сотні мільйонів доларів.