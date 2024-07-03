Джефф Безос продает акции Amazon на $5 млрд, чтобы успеть заработать на пике их цены

После продажи акций Безос все еще будет владеть около 8,8% Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос (Фото: ЕРА)

Второй самый богатый человек в мире Джефф Безос заявил о продаже 25 млн акций Amazon на $5 млрд в день, когда их стоимость достигла исторического максимума в $200. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Цена акций Amazon выросла на 32% в этом году благодаря разработкам компании в области облачных технологий и генеративного искусственного интеллекта.

После продажи Безос все еще будет владеть почти 912 млн акций, или около 8,8% Amazon.

В феврале Безос уже продавал акции Amazon на $8,5 млрд, и это был первый раз с 2021 года, когда он решил избавиться от части акций компании.

Состояние Безоса оценивается в $221,6 млрд, и, помимо доли в Amazon, он также владеет компанией по исследованию космоса Blue Origin и изданием Washington Post.

В ноябре прошлого года Безос сменил официальное место проживания с Сиэтла на Майами, чтобы не платить налог на прирост капитала в размере 7%, который в 2022 году ввел штат Вашингтон. Это сэкономило ему сотни миллионов долларов.