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С начала года украинцы задонатили 12,5 млрд гривен

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 09:49
С начала года украинцы задонатили 12,5 млрд гривен - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

12,5 млрд гривен собрали три крупнейших фонда Украины за девять месяцев 2023 года, информирует Опендатабот.

Больше донатов собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен — 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть более 3 млрд гривен — получил фонд "Вернись живым", еще около 1,5 млрд гривен (12%) украинцы перечислили в фонд Сергея Притулы.

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89% от общего объема пожертвований, собранных United24, поступило на нужды ВСУ – 7,06 млрд грн. В мае 2023 года платформа United 24 начала сбор по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн грн на 76 млн грн.

Фонд "Вернись живым" в августе 2023-го собрал 0,5 млрд грн — рекордный показатель за последние полтора года. Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения. При этом, 281 млн грн, или более половины августовских донатов, Вернись живым получил за пять дней — с 14 по 18 число. В это время в фонде проходил проект "Операция "Единство"", в рамках которого собирались средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом. В целом с мая 2022 года на счета этого фонда в среднем поступало 320 млн гривен в месяц.

Фонд Сергея Притулы рекордную сумму донатов – почти 243 млн гривен – собрал в июле. В фонде отмечают, что это связано с проведением мегазбора на закупки для ГУР: пять комплектов EOS C VTOL. Всего, в среднем, в месяц фонд Притулы собирает 170 млн гривен.

  • За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • 37% украинцев жертвуют средства на ВСУ с каждой зарплаты.
Наталия Софиенко
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