RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

З початку року українці задонатили 12,5 млрд гривень

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 09:49
З початку року українці задонатили 12,5 млрд гривень - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

12,5 млрд гривень зібрали три найбільші фонди України за дев'ять місяців 2023 року, інформує Опендатабот.

Найбільше донатів зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень — 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи понад 3 млрд гривень — отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд гривень (12%) українці перерахували до фонду Сергія Притули.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

89% від загального обсягу пожертв, зібраних United24, надійшло на потреби ЗСУ — 7,06 млрд гривень. У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти й науки. Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень на 76 млн гривень.

Фонд "Повернись живим" у серпні 2023-го зібрав 0,5 млрд гривень — рекордний показник за останні півтора року. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. Водночас 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, Повернись живим отримав за п’ять днів — з 14-го до 18-го числа включно. Саме тоді у фонді проходив проєкт "Операція "Єдність"", у рамках якого збиралися кошти на 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом. Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Фонд Сергія Притули рекордну суму донатів — майже 243 млн гривень — зібрав у липні. У фонді зазначають, що це пов’язано із проведенням мегазбору на закупи для ГУР: п'ять комплектів EOS С VTOL. Усього, в середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.

  • За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Наталія Софієнко
United24донатидонати на ЗСУФонд Сергія Притули
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 