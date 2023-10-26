З початку року українці задонатили 12,5 млрд гривень

12,5 млрд гривень зібрали три найбільші фонди України за дев'ять місяців 2023 року, інформує Опендатабот.

Найбільше донатів зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень — 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи понад 3 млрд гривень — отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд гривень (12%) українці перерахували до фонду Сергія Притули.

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89% від загального обсягу пожертв, зібраних United24, надійшло на потреби ЗСУ — 7,06 млрд гривень. У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти й науки. Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень на 76 млн гривень.

Фонд "Повернись живим" у серпні 2023-го зібрав 0,5 млрд гривень — рекордний показник за останні півтора року. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. Водночас 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, Повернись живим отримав за п’ять днів — з 14-го до 18-го числа включно. Саме тоді у фонді проходив проєкт "Операція "Єдність"", у рамках якого збиралися кошти на 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом. Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Фонд Сергія Притули рекордну суму донатів — майже 243 млн гривень — зібрав у липні. У фонді зазначають, що це пов’язано із проведенням мегазбору на закупи для ГУР: п'ять комплектів EOS С VTOL. Усього, в середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.