Сейм Польши внес изменения в закон о помощи украинским беженцам
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в среду, 15 мая, приняла изменения в закон о помощи украинским беженцам, пишет PAP. Их поддержал 381 депутат польского парламента.
Основные положения закона вступят в силу 1 июля, но его еще предстоит рассмотреть Сенату.
Предполагается, что украинцы, получившие PESEL UKR, смогут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года. Вводятся новые правила подтверждения личности человека, претендующего на номер PESEL: единственный способ сделать это – предоставить действительный паспорт.
Выплату 800 злотых (8000 грн) на ребенка с 2025 года привяжут к обязательному посещению школы.
Отменяется одноразовая денежная помощь в размере 300 злотых (3000 грн).
Финансирование проживания и питания для находящихся в затруднительном положении беженцев будут возможны только при наличии соглашения с местными органами самоуправления.
Прекращается компенсация собственникам частного жилья за проживание беженцев.
Расширяется доступ к медицинской, семейной и социальной помощи и выплатам, которые осуществляет ZUS (Заведение социального страхования), а также возможность пребывания в коллективных заведениях размещения.
Срок бесплатных уроков польского языка для учащихся, которые начали посещать их в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах, ограничивается периодом 36 месяцев.
- Ирландия, одно из самых гостеприимных к украинцам государств Евросоюза, также решила сократить соцвыплаты беженцам из Украины. Это ударит по каждому третьему, по последним оценкам.