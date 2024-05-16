Сейм Польши внес изменения в закон о помощи украинским беженцам

Украинцы, получившие PESEL, смогут остаться в Польше до 30 сентября 2025 года

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Сейм Польши (нижняя палата парламента) в среду, 15 мая, приняла изменения в закон о помощи украинским беженцам, пишет PAP. Их поддержал 381 депутат польского парламента.

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Основные положения закона вступят в силу 1 июля, но его еще предстоит рассмотреть Сенату.

Справка По состоянию на начало 2024 года, 4,3 млн граждан, покинувших Украину после полномасштабного вторжения России, По состоянию на начало 2024 года, 4,3 млн граждан, покинувших Украину после полномасштабного вторжения России, получили статус временной защиты в Европе. Польша – вторая после Германии по количеству беженцев из Украины (более 950 000).

Предполагается, что украинцы, получившие PESEL UKR, смогут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года. Вводятся новые правила подтверждения личности человека, претендующего на номер PESEL: единственный способ сделать это – предоставить действительный паспорт.

Выплату 800 злотых (8000 грн) на ребенка с 2025 года привяжут к обязательному посещению школы.

Отменяется одноразовая денежная помощь в размере 300 злотых (3000 грн).

Финансирование проживания и питания для находящихся в затруднительном положении беженцев будут возможны только при наличии соглашения с местными органами самоуправления.

Прекращается компенсация собственникам частного жилья за проживание беженцев.

Расширяется доступ к медицинской, семейной и социальной помощи и выплатам, которые осуществляет ZUS (Заведение социального страхования), а также возможность пребывания в коллективных заведениях размещения.

Срок бесплатных уроков польского языка для учащихся, которые начали посещать их в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах, ограничивается периодом 36 месяцев.