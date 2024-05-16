Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям

Українці, які отримали PESEL, зможуть залишитися в Польщі до 30 вересня 2025 року

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Сейм Польщі (нижня палата парламенту) в середу, 15 травня, ухвалила зміни до закону про допомогу українським біженцям, пише PAP. Їх підтримав 381 депутат польського парламенту.

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Основні положення закону набудуть чинності 1 липня, але його ще має розглянути Сенат.

Довідка Станом на початок 2024 року, 4,3 млн громадян, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення Росії, Станом на початок 2024 року, 4,3 млн громадян, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення Росії, отримали статус тимчасового захисту в Європі. Польща – друга після Німеччини за кількістю біженців з України (понад 950 000).

Передбачається, що українці, які отримали PESEL UKR, зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Запроваджуються нові правила підтвердження особи, яка претендує на номер PESEL: єдиний спосіб зробити це – надати дійсний паспорт.

Виплату 800 злотих (8000 грн) на дитину з 2025 року прив'яжуть до обов'язкового відвідування школи.

Скасовується одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих (3000 грн).

Фінансування проживання та харчування для біженців, які перебувають у скрутному становищі, будуть можливі лише за наявності угоди з місцевими органами самоврядування.

Припиняється компенсація власникам приватного житла за проживання біженців.

Розширюється доступ до медичної, сімейної і соціальної допомоги, і виплат, які здійснює ZUS (Заклад соціального страхування), а також можливість перебування в колективних закладах розміщення.

Строк безплатних уроків польської мови для учнів, які почали їх відвідувати у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках, обмежується періодом 36 місяців.