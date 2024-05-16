Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям
Сейм Польщі (нижня палата парламенту) в середу, 15 травня, ухвалила зміни до закону про допомогу українським біженцям, пише PAP. Їх підтримав 381 депутат польського парламенту.
Основні положення закону набудуть чинності 1 липня, але його ще має розглянути Сенат.
Передбачається, що українці, які отримали PESEL UKR, зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Запроваджуються нові правила підтвердження особи, яка претендує на номер PESEL: єдиний спосіб зробити це – надати дійсний паспорт.
Виплату 800 злотих (8000 грн) на дитину з 2025 року прив'яжуть до обов'язкового відвідування школи.
Скасовується одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих (3000 грн).
Фінансування проживання та харчування для біженців, які перебувають у скрутному становищі, будуть можливі лише за наявності угоди з місцевими органами самоврядування.
Припиняється компенсація власникам приватного житла за проживання біженців.
Розширюється доступ до медичної, сімейної і соціальної допомоги, і виплат, які здійснює ZUS (Заклад соціального страхування), а також можливість перебування в колективних закладах розміщення.
Строк безплатних уроків польської мови для учнів, які почали їх відвідувати у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках, обмежується періодом 36 місяців.
- Ірландія, одна з найгостинніших до українців держав Євросоюзу, також вирішила скоротити соцвиплати біженцям з України. Це вдарить по кожному третьому, за останніми оцінками.