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Шесть стран-сюзниц РФ отказались работать с платежной системой "Мир". Боятся санкций

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 14:22
Шесть стран-сюзниц РФ отказались работать с платежной системой
Фото: depositphotos.com

Шесть из девяти стран, в которых работала российская платежная система "Мир", отказались от ее поддержки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США, сообщает Bloomberg.

За последние несколько месяцев сделки с "Миром" прекратили полностью или сократили сотрудничество банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Турция допускала создание новой общей платежной системы для российских туристов, но о каких-либо конкретных шагах пока не сообщалось.

Частично работу с системой сохранили только Армения, Беларусь и Казахстан.

Агентство назвало это "крушением" попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции.

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Собеседники агентства отметили, что в Банке России были удивлены отказом так называемых дружественных стран сотрудничать с российской финансовой системой. По данным Bloomberg, Центробанк РФ ищет другую альтернативу.

Ранее об отказе от карт "Мир" объявили некоторые частные банки Турции, Казахстана и Вьетнама и Узбекистана.

Наталія Софієнко
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Россия санкции платежная система Мир
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