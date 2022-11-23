Шесть стран-сюзниц РФ отказались работать с платежной системой "Мир". Боятся санкций

Шесть из девяти стран, в которых работала российская платежная система "Мир", отказались от ее поддержки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США, сообщает Bloomberg.

За последние несколько месяцев сделки с "Миром" прекратили полностью или сократили сотрудничество банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Турция допускала создание новой общей платежной системы для российских туристов, но о каких-либо конкретных шагах пока не сообщалось.

Частично работу с системой сохранили только Армения, Беларусь и Казахстан.

Агентство назвало это "крушением" попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции.

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Собеседники агентства отметили, что в Банке России были удивлены отказом так называемых дружественных стран сотрудничать с российской финансовой системой. По данным Bloomberg, Центробанк РФ ищет другую альтернативу.

Ранее об отказе от карт "Мир" объявили некоторые частные банки Турции, Казахстана и Вьетнама и Узбекистана.

В августе, после того, как пять турецких банков присоединились к платежной системе "Мир", стало известно о письме заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, в котором было предупреждение турецким компаниям о риске попасть во вторичные санкции за сотрудничество с Россией.

Наталія Софієнко

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