Смена структуры НБУ. Рожкова и Сологуб прокомментировали ситуацию в Нацбанке
Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова и первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отреагировали на изменения в структуре Национального банка Украины.
Рожкова отметила, что новая структура однозначно лучше предыдущей, но в блоке "Рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов.
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"Новая структура однозначно лучше предыдущей. Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора, и департамент финстабильности. Так мы действительно разведем методологию и надзор по отдельным блокам", – написала она в Facebook.
"Во-первых, если улучшать, то действительно улучшать (кстати, это было в наших предыдущих планах). Во-вторых, в блоке "Рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов. Ведь "Рыночные операции" – это, в том числе операции по рефинансированию.
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- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Глава НБУ Шевченко сообщил, что Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", которой придерживались в НБУ.
- Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Часть департаментов вышли из прямого подчинения главе Кириллу Шевченко, также между другими членами правления были перераспределены блоки, которые курировала первая заместительница главы Катерина Рожкова. Теперь она будет заниматься финансово-административными вопросами вместо надзора.
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