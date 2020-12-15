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Смена структуры НБУ. Рожкова и Сологуб прокомментировали ситуацию в Нацбанке

15.12.2020, 14:15
Смена структуры НБУ. Рожкова и Сологуб прокомментировали ситуацию в Нацбанке - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова и первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отреагировали на изменения в структуре Национального банка Украины.

Рожкова отметила, что новая структура однозначно лучше предыдущей, но в блоке "Рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов.

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"Новая структура однозначно лучше предыдущей. Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора, и департамент финстабильности. Так мы действительно разведем методологию и надзор по отдельным блокам", – написала она в Facebook.

"Во-первых, если улучшать, то действительно улучшать (кстати, это было в наших предыдущих планах). Во-вторых, в блоке "Рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов. Ведь "Рыночные операции" – это, в том числе операции по рефинансированию.

Рожкова также отметила, что последняя реорганизация является результатом предварительных консультаций с международными партнерами. "Но плохо, что решение о ней принималось без предварительного обсуждения с членами (возможно лишь отдельными) правления НБУ", – добавила Рожкова.
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В свою очередь, Дмитрий Сологуб отметил, что поддерживает отмену неоправданных, по его мнению, изменений в оргстуктуре НБУ. "Но считаю, что распределение полномочий между членами правления не соответствует их профессиональному профилю и несет риски для эффективного выполнения НБУ функции по поддержанию финансовой стабильности", – написал он в в Twitter.

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Наталия Софиенко
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