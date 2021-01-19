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Сологуб против НБУ. Суд подтвердил законность дисциплинарного взыскания

19.01.2021, 12:49
Сологуб против НБУ. Суд подтвердил законность дисциплинарного взыскания - Фото
Дмитрий Сологуб (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Печерский районный суд Киева 18 января отказал заместителю главы Национального банка Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к НБУ о признании незаконными и отмене решений о применении к нему советом Нацбанка дисциплинарных взысканий.

Как сообщает пресс-служба регулятора, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

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"Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным. Со своей стороны, Национальный банк всегда действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", – сказано в сообщении.

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Юрий Тарасовский
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Дмитрий Сологуб совет нбу

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