Сологуб против НБУ. Суд подтвердил законность дисциплинарного взыскания

Печерский районный суд Киева 18 января отказал заместителю главы Национального банка Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к НБУ о признании незаконными и отмене решений о применении к нему советом Нацбанка дисциплинарных взысканий.

Как сообщает пресс-служба регулятора, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

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"Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным. Со своей стороны, Национальный банк всегда действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", – сказано в сообщении.

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5 октября 2020 года совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

В декабре 2020 года заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб обратился в суд с иском к Нацбанку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему советом НБУ дисциплинарных взысканий.

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Юрий Тарасовский

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