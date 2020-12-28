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Рожкова и Сологуб подали иск против Совета НБУ – Данилишин

28.12.2020, 12:14
Рожкова и Сологуб подали иск против Совета НБУ – Данилишин - Фото
Богдан Данилишин (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Заместитель главы Национального Банка Украины Катерина Рожкова и первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подали судебный иск против Совета НБУ. Об этом сообщил председатель Совета Национального Банка Богдан Данилишин на своей Facebook странице. 

"С удивлением узнал, что накануне приезда миссии МВФ заместитель главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб подали иск против Совета Национального банка. Т.к. сам иск к нам официально не поступил, то остается только догадываться о его сути: идет ли речь об обжаловании выговора, или действительно Рожкова и Сологуб стремятся отсудить себе многомилионные премии", – написал Данилишин.

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По словам главы Совета, Рожкова и Сологуб, как граждане демократического государства, имеют право на подачу судебных исков, однако у них было достаточно времени, чтобы обсудить претензии со своим работодателем.

"Заместители главы НБУ – наемные сотрудники… и Совет НБУ имеет право, как похвалить их, так и вынести выговор", – объясняет Данилишин.

По его мнению, Рожкову и Сологуба есть за что наказывать: "…от "банкопада" – самой большой авантюры периода 2014-2018 годов, – до манипуляций с процентами ставками".   

Богдан Данилишин выразил уверенность, что время подачи иска против Совета НБУ выбрано не случайно.

"Г-жа Рожкова в свое время была задействована в переговорных процедурах с руководством МВФ и хорошо знает все "тонкие моменты" взаимного общения… Я делаю вывод, что цель юридического демарша – ослабить позиции украинской стороны в переговорах с представителями МВФ", – заявил Богдан Данилишин.

В конце прошлой недели в ряде украинских СМИ появилось сообщение, что Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб подали иск в против Совета НБУ в Окружной административный суд Киева. Однако, официального подтверждения подачи иска на официальной странице ОАСК не опубликовано.   

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Роман Брыль
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