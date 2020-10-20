Спецконфискация $1,5 млрд Януковича. Суд назначил дату апелляции

Донецкий апелляционный суд 27 октября начнет рассмотрение жалобы компаний-нерезидентов на определение Краматорского городского суда о спецконфискации $1,5 млрд окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

"27 октября 2020 года в Донецком апелляционном суде прокуроры Офиса Генерального прокурора примут участие в рассмотрении жалоб адвоката компаний-нерезидентов на определение Краматорского городского суда Донецкой области от 19 мая 2017 года о разъяснении приговора Краматорского городского суда Донецкой области, которым применена специальная конфискация к остаткам на счетах в ценных бумагах и денежным средствам на счетах в банковских учреждениях оффшорных компаний", – пишет генпрокурор.

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Речь идет о сумме почти 1,5 млрд долларов, которые были зачислены на счет госбюджета.

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка.

В 2019 году государственная исполнительная служба взыскала в пользу государства из кипрских компаний Erosaria Ltd и Aldoza Investments Limited, связанных с беглым президентом 55 млн грн и $1 млн.

16 июня Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда удовлетворил жалобы ряда офшорных фирм и разрешил им оспорить решение о спецконфискации денег окружения Виктора Януковича, вынесенное в 2017 году.

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Наталия Софиенко

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