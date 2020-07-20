Спроси Минфин. Украинцы смогут общаться с чиновниками министерства онлайн

Министерство финансов в рамках своей рубрики "Спроси Минфин" решило ввести формат онлайн-коммуникаций Q&A (question-and-answer), позволяющий украинцам общаться с чиновниками министерства напрямую. Об этом говорится на Facebook-странице Минфина.

Такой формат предусматривает, что один из заместителей министра финансов будет отвечать на вопросы украинцев со своей личной страницы в Facebook.

"Мы понимаем, что в условиях карантина людям сложно встретиться лично с представителем министерства и услышать ответ на свой вопрос. Поэтому мы начинаем формат онлайн-коммуникаций", - отметили в ведомстве.

На этой неделе отвечать на вопросы граждан будет заместитель министра финансов Роман Ермоличев. Он занимается вопросами бюджетирования образования, культуры, науки, социальной защиты и здравоохранения, в частности по использованию средств Фонда COVID-19.

У министра финансов Сергея Марченко один первый заместитель и пять заместителей. Кто из них будет отвечать на вопросы украинцев на следующей неделе, не уточняется.

В Минфине введение онлайн-коммуникаций называют шагом к большей открытости.

В середине июля министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Минфин хочет привлечь деньги украинцев путем продажи им гособлигаций.

В середине июня в Минфине сообщили, что падение украинской экономики остановилось.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.