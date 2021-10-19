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Средняя годовая ставка по микрокредитам составляет 28 000% годовых – исследование

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 19:58
Средняя годовая ставка по микрокредитам составляет 28 000% годовых – исследование - Фото
фото: пресс служба НБУ

Размер средней реальной годовой процентной ставки по микрокредитам, которые предлагают финансовые учреждения, составляет 28 000%, по банковским кредитам на личные цели – 121% годовых. Об этом говорится в результатах исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

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"Результаты исследования методом "тайного покупателя" показали, что средняя РГПС банковского кредита на личные цели составляет 121% годовых, то есть почти не изменилась по сравнению со 138%, зафиксированными в 2019 году. По микрокредитам, которые предлагают финансовые компании, аналогичная ставка равна 28 000 % годовых", – отмечают авторы исследования.

Первопричину сложившейся ситуации, видят в несоблюдении требований закона "О потребительском кредитовании" относительно условий договоров, раскрытие информации и рекламы. Также финансовые учреждения ощущают сложности с предусмотренным законодательством расчетом РГПС в соответствии с методикой, установленной НБУ.

Так, в 37% договоров РГПС по расчетам проекта USAID отличалась от РГПС, указанной в договоре. Также сообщается, что многие кредитные договора содержат незаконные условия. Например, право требования кредитором досрочного погашения долга, или изменение условий договора в одностороннем порядке.

В исследовании отмечают, что финансовые компании в целом не привели свои кредитные договора в соответствие с законом "О потребительском кредитовании". В результате, 86% договоров могут рассматриваться как незаконные.

"Невозможно развить рынок потребительского кредитования, если вы стягиваете высокие процентные ставки и прибегаете к обманчивым практикам, нарушая закон. А с точки зрения финансового благополучия украинцев, текущие практики кредитования являются просто вредными", – резюмировал руководитель проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Роберт Бонд .

  • 18 ноября 2020 года в НБУ сообщили, что выдача небольших кредитов небанковскими финансовыми учреждениями будет регулироваться темы же нормами, что и выдача кредитов банками.
  • 7 октября 2021 года НБУ утвердил требования по раскрытии небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об условиях потребительских кредитов и о полной стоимости кредита для потребителя.

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Анна Лыса-Кузмич
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финансовые компании банки usaid кредитирование средняя реальная годовая процентная ставка РГПС
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