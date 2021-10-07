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НБУ обязал финкомпании раскрывать полную информацию о микрокредитах и кредитах онлайн

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 18:50
НБУ обязал финкомпании раскрывать полную информацию о микрокредитах и кредитах онлайн - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Национальный банк Украины утвердил требования по раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об условиях потребительских кредитов и о полной стоимости кредита для потребителя. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Требования касаются вебсайтов финансовых учреждений, распространения информации в рекламе, информирования во время пользование кредитом, а также раскрытия информации о микрокредитах.  

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Согласно решению НБУ, через три месяца все небанковские финучреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрыть полную информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате.  

Потребители, в свою очередь, должны иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, последствиях нарушения договора по кредиту и т.д.   

Через шесть месяцев на сайтах всех небанковских финучреждений должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту с учетом выбранных потребителем условий кредитования. 

На сайтах финучреждений должна указываться общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами, в том числе по комиссий третьих лиц, реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования и т.д.  

Потребитель еще на этапе выбора кредита должен иметь возможность сравнить условия с аналогичным кредитным продуктом другого финучреждения или банка. 

В НБУ предупреждают, что реклама кредитов финучреждений не должна вводить потребителя в заблуждение. Например, указание только привлекательной для потребителя процентной ставки на уровне 0% или 0,01% недопустимо.  

Аналогичные требования уже работают для банков, выдающих потребительские кредиты, указывают в НБУ.

  • 1 сентября 2020 года заработали новые правила рекламирования кредитов для банков. Соблюдение банками всех требований будет контролироваться управлением защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. За нарушения банки будут штрафовать на 5100 – 10 200 грн за каждый выявленный случай. 
  • 18 ноября 2020 года в НБУ сообщили, что выдача даже небольших кредитов небанковскими финансовыми учреждениями будет регулироваться теми же нормами, что и выдача кредитов банками.   

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Роман Брыль
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