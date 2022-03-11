США запретили ввозить доллары в Россию
Соединенные Штаты Америки запретили поставку долларовых банкнот в Россию, сообщается в подписанном в пятницу указе президента Джо Байдена.
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Документ запрещает прямой или опосредованный экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот в долларах правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.
Такой же запрет на прошлой неделе ввел Европейский союз, запретив снабжать Россию наличными евро.
После этого Россия была вынуждена ввести жесткие валютные ограничения, запретив продавать валюту в кассах банка.
Запрет доллара чревато усилением валютного шока в России и последующей девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортных товаров для россиян и ускорению инфляции.
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