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США запретили ввозить доллары в Россию

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 19:45
США запретили ввозить доллары в Россию - Фото
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки запретили поставку долларовых банкнот в Россию, сообщается в подписанном в пятницу указе президента Джо Байдена.

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Документ запрещает прямой или опосредованный экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот в долларах правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

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Такой же запрет на прошлой неделе ввел Европейский союз, запретив снабжать Россию наличными евро.

После этого Россия была вынуждена ввести жесткие валютные ограничения, запретив продавать валюту в кассах банка.

Запрет доллара чревато усилением валютного шока в России и последующей девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортных товаров для россиян и ускорению инфляции.

Андрей Водяный
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США санкции против рф доллар
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