Стало известно, что содержит новая версия законопроекта о повышении налогов

Верховная рада (Depositphotos)

Новая версия законопроекта об увеличении налогов особо не отличается от проваленного парламентом законопроекта №11416-д . Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

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По словам депутата, новый законопроект о повышении налогов 11416-д предстал перед рабочей группой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после доработки текста почти без изменений. Это то же самое:

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на все формы ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономбронирования).

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"Единственное – хотят добавить налогообложение банков. Но здесь категорически против НБУ и Минфин. Сказали, что будут даже два пункта по банкам в обновленном меморандуме МВФ. Я еще предложил заменить часть поднятия ВЗ НДС, но против Минфин. Еще рабочая группа, но будут те же 30 млрд грн или 57 млрд в 2024-м, если добавят банки", – отметил Железняк.

Депутат также рассказал, что спросил Минфин: согласился ли на это МВФ? По его словам, Минфин сказал, что согласился пока на законопроект по 30 млрд, но при рассмотрении бюджета на 2025 год, возможно, будут внесены налоговые изменения уже в этом году. Это может быть либо НДС, либо другие налоги.