В России зарегистрировали более 702 000 IT-преступлений, в результате которых мошенникам перечислили $1,6 млрд

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За 11 месяцев 2024 года россияне перевели дистанционным мошенникам $1,6 млрд (168 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ российскому пропагандистскому изданию ТАСС.

"Киберпреступлениями наносится существенный вред экономике и имущественным правам граждан", – добавил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года в России было зарегистрировано более 702 000 обращений об IT-преступлениях, что на 14,3% больше, чем за этот же период 2023 года.

В ведомстве отметили, что прирост мошенничеств сократился с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.

Владимир Колокольцев сообщал, что пострадавшими от незаконных действий в цифровой сфере становятся физические и юридические лица, в том числе государственные структуры.