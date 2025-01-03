"Істотна шкода економіці". Росіяни минулого року переказали шахраям $1,6 млрд

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За 11 місяців 2024 року росіяни переказали дистанційним шахраям $1,6 млрд (168 млрд рублів). Про це повідомила пресслужба МВС РФ російському пропагандистському виданню ТАСС.

"Кіберзлочинами завдається істотна шкода економіці та майновим правам громадян", – додав міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

Зазначається, що за 11 місяців 2024 року в Росії було зареєстровано понад 702 000 звернень щодо IT-злочинів, що на 14,3% більше, ніж за цей же період 2023 року.

У відомстві зазначили, що приріст шахрайств скоротився із 44% у 2023 році до 9,2% у 2024 році.

Володимир Колокольцев повідомляв, що постраждалими від незаконних дій у цифровій сфері стають фізичні та юридичні особи, зокрема державні структури.