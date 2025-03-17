Тарифная война Трампа замедлит мировую экономику и повысит инфляцию – прогноз ОЭСР

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Повышение тарифов президентом США Дональдом Трампом приведет к снижению темпов роста экономики и повышению инфляции в Соединенных Штатах и мире. Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По оценкам ОЭСР рост мирового ВВП замедлится с 3,2% в 2024 году до 3,1% в 2025 году и 3,0% в 2026 году из-за повышения торговых барьеров в нескольких странах G20 и усиления политической неопределенности, что негативно повлияет на инвестиции и расходы домохозяйств.

Годовой рост реального ВВП в США замедлится с очень больших темпов до 2,2% в 2025 году и 1,6% в 2026 году. Рост реального ВВП Еврозоны прогнозируется на уровне 1,0% в 2025 году и 1,2% в 2026 году. Рост в Китае замедлится с 4,8% в текущем году до 4,4% в 2026 году.

Фото: ОЭСР

ОЭСР отмечает, что давление на инфляцию и рост базовой инфляции наблюдается в экономиках многих стран.

Инфляция цен на услуги остается высокой, а ее средний показатель в странах ОЭСР составляет 3,6%. В 2025-26 годах инфляция будет выше, чем ожидалось, но все еще умеренной.

Базовая инфляция снизится с 3,8% в 2025 году до 3,2% в 2026 году в странах G20, прогнозирует ОЭСР. Базовая инфляция, по прогнозу, останется выше целей центральных банков во многих странах в 2026 году.

Фото: ОЭСР

Высокий уровень геополитической и экономической неопределенности несет значительные риски для базового прогноза.

В частности, одним из таких рисков является эскалация торговых ограничительных мер. По оценкам ОЭСР, повышение Трампом пошлин на весь не сырьевой импорт и соответствующие меры со стороны торговых партнеров США приведет к снижению мирового роста на 0,3 процентных пункта на второй и третий годы, а глобальная инфляция будет в среднем на 0,4 процентных пункта выше в течение первых трех лет.

Фото: ОЭСР

При таком сценарии экономика США испытывает значительный удар, и к третьему году рост будет на 0,7 процентного пункта ниже, чем он был бы при других условиях. Прямые потери американских домохозяйств могут составлять до $1600 на каждое.

Финансовые расходы, связанные с негативным влиянием тарифов на экономику, также нивелируют любой дополнительный доход, который они генерируют для казны, а это значит, что их будет недостаточно для того, чтобы запланировать снижение других налогов.