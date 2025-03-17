Тарифна війна Трампа сповільнить світову економіку та підвищить інфляцію – прогноз ОЕСР

ОЕСР прогнозує удар по зростанню ВВП США та інших країн світу через мита Трампа

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Підвищення тарифів президентом США Дональдом Трампом призведе до зниження темпів зростання економіки та підвищення інфляції у Сполучених Штатах і світі. Про це йдеться у прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

За оцінками ОЕСР, зростання світового ВВП сповільниться з 3,2% у 2024 році до 3,1% у 2025 році та 3,0% у 2026 році через підвищення торговельних бар'єрів у кількох країнах G20 і посилення політичної невизначеності, що негативно впливатиме на інвестиції та витрати домогосподарств.

Річне зростання реального ВВП у США сповільниться з дуже високих темпів до 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026 році. Зростання реального ВВП Єврозони прогнозується на рівні 1,0% у 2025 році та 1,2% у 2026 році. Зростання в Китаї сповільниться з 4,8% цього року до 4,4% у 2026 році.

Фото: ОЕСР

ОЕСР зазначає, що інфляційний тиск і зростання базової інфляції спостерігається в економіках багатьох країн.

Інфляція цін на послуги залишається високою, а її середній показник у країнах ОЕСР становить 3,6%. У 2025-26 роках інфляція буде вищою, ніж очікувалося, але все ще помірною.

Базова інфляція знизиться з 3,8% у 2025 році до 3,2% у 2026 році в країнах G20, прогнозує ОЕСР. Базова інфляція, за прогнозом, залишиться вищою за цілі центральних банків у багатьох країнах у 2026 році.

Фото: ОЕСР

Високий рівень геополітичної та економічної невизначеності наразі несе значні ризики для базового прогнозу.

Зокрема, одним із таких ризиків є ескалація торговельних обмежувальних заходів. За оцінками ОЕСР, підвищення Трампом мит на весь несировинний імпорт і відповідні заходи з боку торгівельних партнерів США призведе до зниження світового зростання на 0,3 відсоткових пункти на другий і третій роки, а глобальна інфляція буде в середньому на 0,4 відсоткових пункти вищою впродовж перших трьох років.

Фото: ОЕСР

За такого сценарію економіка США зазнає значного удару, і до третього року зростання буде на 0,7 відсоткового пункту нижчим, ніж воно було б за інших умов. Прямі втрати для американських домогосподарств можуть становити до $1600 на кожне.

Фінансові витрати, пов'язані з негативним впливом тарифів на економіку, також нівелюють будь-який додатковий дохід, який вони генерують для державної скарбниці, а це означає, що їх буде недостатньо для того, щоб запланувати зниження інших податків.