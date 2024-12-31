Три ключевых изменения в международном страховании "Зеленая карта" с 1 января

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К ключевым изменениям в международном страховании "Зеленая карта", которые вступят в силу в 2025 году, относятся:

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переход на электронный формат "Зеленой карты";

возможность для страховых компаний самостоятельно определять размер страховой премии;

невозможность заключения договоров интернационального страхования с началом действия в день их заключения.

С 1 января 2025 года все страны-члены системы должны будут признавать электронные сертификаты (в соответствии с Решением Генеральной Ассамблеи). Водители смогут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном устройстве.

Об этом LIGA.net рассказал директор Бюро "Зеленая карта" Александр Салайчук.

"Украинцы уже давно привыкли к заключению договоров онлайн. "Зеленую карту" можно оформить в электронной форме с 2022 года. На сегодняшний день большая часть сертификатов заключается именно так. Это удобно водителям. Однако до начала 2025 года для того, чтобы можно было предъявлять "Зеленую карту" компетентным контролирующим органам, водитель был вынужден распечатывать сертификат. Теперь – бумажные копии будут больше не нужны", – говорит он.

Свободное ценообразование по договорам "Зеленая карта", по словам Салайчука, означает, что с 2025 года страховые компании в Украине получат возможность самостоятельно определять размер страховой премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", основываясь на внутренних критериях оценки рисков и других рыночных факторах.

"Таким образом, ценообразование станет конкурентным, что откроет возможности для водителей сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные предложения. При этом корректно рассчитанный размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, является залогом формирования достаточных активов страховщиком и выполнения им взятых обязательств", – отмечает Салайчук.

Согласно требованиям законодательства предоставлять услуги по международному обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности имеют право страховые компании, имеющие статус полного члена МТСБУ.

Особое внимание директор Бюро "Зеленая карта" акцентирует на том, что теперь украинцам, которые хотят за рулем пересечь государственную границу, стоит заранее оформлять "Зеленую карту", а не так, как привыкли это делать раньше – перед пересечением границы.

"Уже с 1 января оформленный непосредственно перед пересечением границы договор начнет действовать только на следующий день после его заключения. В день оформления договор не предоставляет страховое покрытие для поездок за границу", – говорит он.

Для того чтобы въехать на территорию стран-членов системы "Зеленая карта", у водителя должен быть действительный сертификат для въезда. Без него водитель может быть не допущен к въезду в другое государство.