С 1 января пересечь границу с оформленной в день выезда "Зеленой картой" нельзя

Кордон Норвегії (Фото - EPA)

Чтобы избежать неприятных "сюрпризов" на границе, водители авто, уже привыкшие к тому, что "Зеленую карту" можно оформить при пересечении границы и страховка сразу становится действительной, должны не забыть заняться оформлением "Зеленой карты" заранее. Потому что уже с 1 января 2025 оформленный непосредственно перед пересечением границы договор начнет действовать только на следующий день после его заключения.

Об этом LIGA.net рассказал директор Бюро "Зеленая карточка" Александр Салайчук.

"У водителя, для того чтобы въехать на территорию стран-членов системы "Зеленая карта", должен быть действительный сертификат для въезда. Без него водитель может быть не допущен к въезду в другое государство. В день оформления договор не предоставляет страховое покрытие для поездок за границу", – отметил Салайчук.

В целом, за отсутствие страхового сертификата "Зеленая карта" в странах системы "Зеленая карта" предусмотрены штрафные санкции. Размеры таких штрафов могут быть достаточно высокими. В европейских странах они варьируются от 150 до 1000 евро.

"Кроме того, в случае ДТП без соответствующего страхового покрытия водитель не только понесет ответственность за отсутствие обязательного страхования, но и будет самостоятельно возмещать ущерб", – говорит Салайчук.

К ключевым изменениям в международном страховании "Зеленая карта", которые вступят в силу в 2025 году, также относятся: