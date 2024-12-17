З 1 січня перетнути кордон з оформленою у день виїзду "Зеленою карткою" водії не зможуть

Кордон Норвегії (Фото - EPA)

Щоб уникнути неприємних "сюрпризів" на кордоні, водії авто, які уже звикли до того, що "Зелену картку" можна оформити при перетині кордону і страховка одразу стає дійсною, мають не забути зайнятися оформленням "Зеленої картки" заздалегідь. Бо уже з 1 січня 2025 року оформлений безпосередньо перед перетином кордону договір почне діяти лише на наступний день після його укладення.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Про це LIGA.net розповів директор Бюро "Зелена картка" Олександр Салайчук.

"У водія, для того, щоб в’їхати на територію країн-членів системи "Зелена картка", має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу. В день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок за кордон", – зазначив Салайчук.

Загалом, за відсутність страхового сертифіката "Зелена картка" у країнах системи "Зелена картка" передбачені штрафні санкції. Розміри таких штрафів можуть бути досить високими. У європейських країнах вони варіюються від 150 до 1 000 євро.

"Крім того, у разі ДТП без відповідного страхового покриття, водій не тільки понесе відповідальність за відсутність обов’язкового страхування, а й буде самостійно відшкодовувати збитки", – каже Салайчук.

До ключових змін у міжнародному страхуванні "Зелена картка", які наберуть чинності у 2025 році, також належать: