З 1 січня перетнути кордон з оформленою у день виїзду "Зеленою карткою" водії не зможуть
Щоб уникнути неприємних "сюрпризів" на кордоні, водії авто, які уже звикли до того, що "Зелену картку" можна оформити при перетині кордону і страховка одразу стає дійсною, мають не забути зайнятися оформленням "Зеленої картки" заздалегідь. Бо уже з 1 січня 2025 року оформлений безпосередньо перед перетином кордону договір почне діяти лише на наступний день після його укладення.
Про це LIGA.net розповів директор Бюро "Зелена картка" Олександр Салайчук.
"У водія, для того, щоб в’їхати на територію країн-членів системи "Зелена картка", має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу. В день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок за кордон", – зазначив Салайчук.
Загалом, за відсутність страхового сертифіката "Зелена картка" у країнах системи "Зелена картка" передбачені штрафні санкції. Розміри таких штрафів можуть бути досить високими. У європейських країнах вони варіюються від 150 до 1 000 євро.
"Крім того, у разі ДТП без відповідного страхового покриття, водій не тільки понесе відповідальність за відсутність обов’язкового страхування, а й буде самостійно відшкодовувати збитки", – каже Салайчук.
До ключових змін у міжнародному страхуванні "Зелена картка", які наберуть чинності у 2025 році, також належать:
- Вільне ціноутворення за договорами міжнародного страхування "Зелена картка". З 2025 року страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії, базуючись на внутрішніх критеріях оцінки ризиків та інших ринкових факторах.
- Перехід на електронний формат "Зеленої картки". З початку 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати (є відповідне рішення Генеральної Асамблеї). Водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.