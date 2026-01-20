Цена на золото продолжает бить рекорды: впервые в истории превысила $4700

Цена на золото с начала года выросла на 9,5%, а за год президентства Дональда Трампа – на 70%.

Фото: EPA / LUONG THAI LINH

Цена на золото впервые в истории превысила $4700 за унцию. Об этом сообщило Reuters.

Спотовое золото выросло на 1,3% до $4727,99 за унцию, достигнув исторического максимума в $4731,34. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 3% до $4734,10 за унцию.

Цена на серебро выросла на 0,7% до $95,34 за унцию после достижения рекордного максимума в $95,488 ранее.

Цена на золото с начала года выросла на 9,5%, а за год президентства Дональда Трампа – на 70%.

"Опасения относительно экономического роста, обусловленные угрозами введения дополнительных пошлин, а также желанием Трампа добиться более низких процентных ставок в США, являются факторами, толкающими золото к новому рекордному максимуму", – считает аналитик UBS Джованни Стауново.

Читайте также Цены на золото и серебро обновили рекорды после заявлений Трампа по Гренландии

Агентство отметило, что нестабильность в политике и государственном управлении побуждает инвесторов хранить ценности в традиционных "тихих гаванях", таких как золото.