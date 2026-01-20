Ціна на золото продовжує бити рекорди: вперше в історії перевищила $4700

Ціна на золото з початку року зросла на 9,5%, а за рік президентства Дональда Трампа – на 70%.

Фото: EPA / LUONG THAI LINH

Ціна на золото вперше в історії перевищила $4700 за унцію. Про це повідомило Reuters.

Спотове золото зросло на 1,3% до $4727,99 за унцію, досягнувши історичного максимуму в $4731,34. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 3% до $4734,10 за унцію.

Ціна на срібло зросла на 0,7% до $95,34 за унцію після досягнення рекордного максимуму в $95,488 раніше.

Ціна на золото з початку року зросла на 9,5%, а за рік президентства Дональда Трампа – на 70%.

"Побоювання щодо економічного зростання, зумовлені загрозами запровадження додаткових мит, а також бажанням Трампа домогтися нижчих процентних ставок у США, є чинниками, що штовхають золото до нового рекордного максимуму", – вважає аналітик UBS Джованні Стауново.

Агентство зазначило, що нестабільність у політиці та державному управлінні спонукає інвесторів зберігати цінності у традиційних "тихих гаванях", таких як золото.