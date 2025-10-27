Цена на золото упала ниже $4000 за унцию перед встречей Трампа и Си

Прогресс в торговых переговорах между США и Китаем снизил спрос на безопасные активы

Фото: EPA

Цена на золото упала ниже $4000 за унцию, поскольку прогресс в торговых переговорах между Соединенными Штатами Америки и Китаем снизил спрос на безопасные активы. Об этом пишет Reuters.

26 октября переговорщики из США и Китая очертили рамки соглашения о приостановлении повышения американских пошлин и отсрочке контроля Китая за экспортом редкоземельных металлов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в четверг, чтобы продолжить обсуждение торговой сделки.

Спотовая цена золота снизилась на 2,9% до $3990,89 за унцию в 10:51 по восточному времени (14:13 по Гринвичу). Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре снизились на 3,2% – до $4005,20.

"Потенциальная торговая сделка между США и Китаем предполагает несколько меньшую потребность в безопасных активах, таких как золото", – сказал директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер.

20 октября золото поднялось до рекордного уровня $4381,21 за унцию, но на прошлой неделе подешевело на 3,2% после намеков на ослабление торговых напряжений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Помимо технических продаж, золото "продолжает падать из-за ослабления торговых напряжений, которые подняли цены с $3800 до $4400 за первые три недели октября", – сказал управляющий партнер CPM Group Джеффри Кристиан.

Хотя большинство аналитиков и инвесторов прогнозируют дальнейший рост цены на желтый металл, даже до $5000 за унцию, некоторые скептически относятся к устойчивости его недавнего значительного роста.

Аналитики Capital Economics в понедельник снизили свой прогноз цены на золото до $3500 за унцию на конец 2026 года.

"Скачок цен на 25% с августа гораздо сложнее оправдать, чем предыдущие колебания во время роста цен на золото", – заявили в Capital Economics.

Спотовая цена серебра в понедельник упала на 4,8% – до $46,28 за унцию, платина подешевела на 1,1% – до $1587,92, а палладий потерял 2,6% – до $1391,34.