Цена на золото упала ниже $4000 за унцию перед встречей Трампа и Си
Цена на золото упала ниже $4000 за унцию, поскольку прогресс в торговых переговорах между Соединенными Штатами Америки и Китаем снизил спрос на безопасные активы. Об этом пишет Reuters.
26 октября переговорщики из США и Китая очертили рамки соглашения о приостановлении повышения американских пошлин и отсрочке контроля Китая за экспортом редкоземельных металлов.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в четверг, чтобы продолжить обсуждение торговой сделки.
Спотовая цена золота снизилась на 2,9% до $3990,89 за унцию в 10:51 по восточному времени (14:13 по Гринвичу). Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре снизились на 3,2% – до $4005,20.
"Потенциальная торговая сделка между США и Китаем предполагает несколько меньшую потребность в безопасных активах, таких как золото", – сказал директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер.
20 октября золото поднялось до рекордного уровня $4381,21 за унцию, но на прошлой неделе подешевело на 3,2% после намеков на ослабление торговых напряжений между двумя крупнейшими экономиками мира.
Помимо технических продаж, золото "продолжает падать из-за ослабления торговых напряжений, которые подняли цены с $3800 до $4400 за первые три недели октября", – сказал управляющий партнер CPM Group Джеффри Кристиан.
Хотя большинство аналитиков и инвесторов прогнозируют дальнейший рост цены на желтый металл, даже до $5000 за унцию, некоторые скептически относятся к устойчивости его недавнего значительного роста.
Аналитики Capital Economics в понедельник снизили свой прогноз цены на золото до $3500 за унцию на конец 2026 года.
"Скачок цен на 25% с августа гораздо сложнее оправдать, чем предыдущие колебания во время роста цен на золото", – заявили в Capital Economics.
Спотовая цена серебра в понедельник упала на 4,8% – до $46,28 за унцию, платина подешевела на 1,1% – до $1587,92, а палладий потерял 2,6% – до $1391,34.
- 8 октября цена золота впервые в истории превысила отметку $4000 за унцию. Его стоимость выросла более чем на 50% с начала года.
- 14 октября стоимость серебра установила новый исторический рекорд, превысив $53 за унцию на торгах в Лондоне.
- 21 октября золото и серебро резко упали в цене. Падения связывают с несколькими факторами: укреплением доллара, сигналами о возможном возобновлении торговых переговоров между США и Китаем и технически "перегретым" рынком.
Комментарии (0)