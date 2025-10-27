Ціна на золото впала нижче $4000 за унцію перед зустріччю Трампа і Сі

Прогрес у торговельних переговорах між США і Китаєм знизив попит на безпечні активи

Фото: EPA

Ціна на золото впала нижче $4000 за унцію, оскільки прогрес у торговельних переговорах між Сполученими Штатами Америки і Китаєм знизив попит на безпечні активи. Про це пише Reuters.

26 жовтня перемовники зі США та Китаю окреслили рамки угоди про призупинення підвищення американських мит і відстрочення контролю Китаю за експортом рідкісноземельних металів.

Очікується, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться в четвер, щоб продовжити обговорення торговельної угоди.

Спотова ціна золота знизилася на 2,9% до $3990,89 за унцію о 10:51 за східним часом (14:13 за Гринвічем). Ф'ючерси на золото в США з постачанням в грудні знизилися на 3,2% – до $4005,20.

"Потенційна торговельна угода між США і Китаєм передбачає дещо меншу потребу в безпечних активах, таких як золото", – сказав директор з торгівлі металами в High Ridge Futures Девід Мегер.

20 жовтня золото піднялося до рекордного рівня $4381,21 за унцію, але минулого тижня подешевшало на 3,2% після натяків на послаблення торговельних напружень між двома найбільшими економіками світу.

Крім технічних продажів, золото "і далі падає через послаблення торговельних напружень, які підняли ціни з $3800 до $4400 за перші три тижні жовтня", – сказав керуючий партнер CPM Group Джеффрі Крістіан.

Хоча більшість аналітиків та інвесторів прогнозують подальше зростання ціни на жовтий метал, навіть до $5000 за унцію, деякі скептично ставляться до стійкості його нещодавнього значного зростання.

Аналітики Capital Economics у понеділок знизили свій прогноз ціни на золото до $3500 за унцію на кінець 2026 року.

"Стрибок цін на 25% з серпня набагато складніше виправдати, ніж попередні коливання під час зростання цін на золото", – заявили у Capital Economics.

Спотова ціна срібла в понеділок впала на 4,8% – до $46,28 за унцію, платина подешевшала на 1,1% – до $1587,92, а паладій втратив 2,6% – до $1391,34.