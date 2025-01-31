Цены на золото достигли рекордного максимума из-за угроз Трампа по поводу импортных пошлин

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Цены на золото в пятницу, 31 января, достигли рекордного максимума с марта 2024 года из-за усиления беспокойства относительно возможного введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

Спотовая цена на золото повысилась на 0,2% — до $2798,96 за унцию по состоянию на 07:49 по Гринвичу, увеличившись более чем на 6% за январь.

Ранее 31 января цены достигли исторического максимума в $2800,99. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,1% — до $2826,50.

"Неоднократные тарифные угрозы привели к притоку капитала в золото... Любой негативный сюрприз в показателях инфляции может означать большую гибкость политики Федерального резерва, что потенциально может привести к ожиданию снижения ставок и оказать дальнейшую поддержку золоту", – отметил рыночный стратег IG Еп Чжун Ронг.

Золото считается безопасной инвестицией во время геополитических потрясений и процветает в условиях низких процентных ставок.

По словам Тима Уотера, главного рыночного аналитика KCM Trade, цены на золото могут вырасти еще больше, если Трамп выполнит свои угрозы введения импортных тарифов, добавив, что цены могут подняться выше $2800.

Спотовая цена на серебро снизилась на 0,7% — до $31,46 за унцию, палладий подешевел на 0,2% — до $986,75, а платина выросла на 0,3% — до $969,1.