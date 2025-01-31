Ціни на золото досягли рекордного максимуму через погрози Трампа щодо імпортних мит

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Ціни на золото у пʼятницю, 31 січня, досягли рекордного максимуму з березня 2024 року через посилення занепокоєння щодо можливого запровадження імпортних мит президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.

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Спотова ціна на золото підвищилася на 0,2% — до $2798,96 за унцію станом на 07:49 за Гринвічем, збільшившись на понад 6% за січень.

Раніше 31 січня ціни досягли історичного максимуму в $2800,99. Фʼючерси на американське золото зросли на 0,1% — до $2826,50.

"Неодноразові тарифні загрози сприяли притоку капіталу в золото... Будь-який негативний сюрприз в показниках інфляції може означати більшу гнучкість політики Федерального резерву, що потенційно може призвести до очікування зниження ставок і надати подальшу підтримку золоту", – зазначив ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг.

Золото вважається безпечною інвестицією під час геополітичних потрясінь і процвітає в умовах низьких процентних ставок.

За словами Тіма Уотера, головного ринкового аналітика KCM Trade, ціни на золото можуть зрости ще більше, якщо Трамп виконає свої погрози щодо запровадження імпортних тарифів, додавши, що ціни можуть піднятися вище $2800.

Спотова ціна на срібло знизилася на 0,7% — до $31,46 за унцію, паладій подешевшав на 0,2% — до $986,75, а платина зросла на 0,3% — до $969,1.