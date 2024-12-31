Найбільше зростання з 2010-го: золото подорожчало на понад 26% за рік

Попит банків і геополітичні ризики призвели до здорожчання золота на понад 26% за рік

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За 2024 рік золото подорожчало на понад 26%, що є найбільшим зростанням з 2010 року. Зараз одна тройська унція коштує $2 790,15. Про це пише Reuters.

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"Зростання геополітичних ризиків, попит з боку центральних банків, пом'якшення монетарної політики центральних банків у всьому світі та відновлення притоку інвестицій у прив'язані до золота біржові товари (ETC) були основними рушійними силами ралі золота у 2024 році", – зазначила директорка з макроекономічних досліджень WisdomTree Анека Гупта.

Золото, ймовірно, збереже зростання у 2025 році, якщо глобальна геополітична напруженість посилиться під час другого терміну президента США Трампа, що потенційно підштовхне інвесторів до перевіреного часом металу, заявив головний ринковий аналітик Exinity Group Хан Тан.

"Ми очікуємо, що золото зросте до $3 000 за тройську унцію завдяки структурно вищому попиту з боку центральних банків, а також циклічному і поступовому збільшенню авуарів ETF унаслідок зниження ставок ФРС", – додав стратег із сировинних товарів в Goldman Sachs Даан Струйвен.