Ціна на золото встановила новий рекорд: причини

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21 жовтня, ціна золота досягла історичного максимуму, продовживши рекордне зростання на тлі глобальної нестабільності, викликаної виборами в США, ситуацією на Близькому Сході та пом'якшенням монетарної політики провідних центробанків. Ціна срібла тим часом досягла найвищого рівня за майже 12 років, інформує Reuters.

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Станом на 11:11 за київським часом, спотова ціна золота зросла на 0,34%, досягнувши $2 729,63 за тройську унцію, раніше фіксуючи рекорд у $2 732,73.

"Жовтневе ралі головним чином зумовлене попитом на безпечні активи через напружену ситуацію на Близькому Сході та невизначеність щодо результатів президентських виборів у США", — зазначила Соні Кумарі з ANZ.

За результатами опитувань у семи ключових американських штатах, кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп мають майже рівні шанси на перемогу, пише видання.

Тим часом Ізраїль попередив про можливі удари по об’єктах у Лівані, пов’язаних з фінансами Хезболли.

Інвестори також реагують на рішення центрального банку Китаю знизити ключову ставку на 25 базисних пунктів для підтримки економіки. Попит на золото в Китаї, найбільшому споживачі дорогоцінних металів, знизився через високі ціни та уповільнення економічного зростання.

"Ціна в $2 800 за унцію до кінця року виглядає цілком реальною метою. Однак бажання зафіксувати прибуток може дещо уповільнити ріст у короткостроковій перспективі", — сказав Тім Вотерер з KCM Trade.

Ціна срібла зросла на 1,04% до $34 за унцію, раніше досягнувши піку з кінця 2012 року в $34,03.

Паладій подешевшав на 0,46% до $1 074,64 за унцію, тоді як ціна на платину зросла на 0,51%, досягнувши $1 018,7.

Ціни на золото зростають з кінця 2022 року, постійно досягаючи нових історичних максимумів, бо інфляція та геополітична невизначеність збільшують попит на дорогоцінний метал.