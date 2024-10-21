Цена на золото установила новый рекорд: причины

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21 октября цена золота достигла исторического максимума, продолжив рекордный рост на фоне глобальной нестабильности, вызванной выборами в США, ситуацией на Ближнем Востоке и смягчением монетарной политики ведущих центробанков. Цена серебра тем временем достигла самого высокого уровня почти за 12 лет, информирует Reuters.

По состоянию на 11:11 по Киеву, спотовая цена золота выросла на 0,34%, достигнув $2 729,63 за тройскую унцию, ранее фиксируя рекорд в $2 732,73.

"Октябрьское ралли главным образом обусловлено спросом на безопасные активы из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и неопределенности результатов президентских выборов в США", — отметила Сони Кумари из ANZ.

По результатам опросов в семи ключевых американских штатах, кандидат от Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп имеют почти равные шансы на победу, пишет издание.

Между тем, Израиль предупредил о возможных ударах по объектам в Ливане, связанным с финансами Хезболлы.

Инвесторы также реагируют на решение центрального банка Китая снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов для поддержки экономики. Спрос на золото в Китае, крупнейшем потребителе драгоценных металлов, снизился из-за высоких цен и замедления экономического роста.

"Цена в $2 800 за унцию до конца года выглядит вполне реальной целью. Однако желание зафиксировать прибыль может несколько замедлить рост в краткосрочной перспективе", – сказал Тим Уотерер из KCM Trade.

Цена серебра выросла на 1,04% до $34 за унцию, ранее достигнув пика с конца 2012 года в $34,03.

Палладий подешевел на 0,46% до $1 074,64 за унцию, тогда как цена на платину выросла на 0,51%, достигнув $1 018,7.

Цены на золото растут с конца 2022 года, постоянно достигая новых исторических максимумов, потому что инфляция и геополитическая неопределенность увеличивают спрос на драгоценный металл.