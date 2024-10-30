Світовий попит на золото перевищив рекордні $100 млрд: що на це вплинуло

Золото подорожчало більш ніж на третину у 2024 році, сягнувши рекордних показників

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Світовий попит на золото у третьому кварталі 2024 року зріс приблизно на 5%, встановив рекорд і вперше підняв споживання вище $100 млрд. Про це йдеться у дослідженні Всесвітньої ради щодо золота (WGC).

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У 2024 році золото подорожчало більш ніж на третину. Зростанню попиту, що призвело до збільшення обсягів до 1 313 тонн, сприяло посилення інвестиційних потоків із Заходу, це допомогло компенсувати зниження попиту з боку Азії.

Однією з причин також став перехід Федерального резерву до зниження відсоткових ставок.

За словами головного ринкового стратега WGC Джона Ріда, купівлі на непрозорому позабіржовому ринку стають все більш важливим фактором, що впливає на ціни.

Золото, яке в середу встановило рекорд – близько $2 790 доларів за унцію, – зростало щомісяця цього року, за винятком січня і червня, коли ціни були фіксованими.

З початком циклу зниження ставок WGC очікує збільшення обсягів інвестицій у злитки, а геополітична невизначеність, особливо у зв'язку з президентськими виборами у США, що відбудуться наступного тижня, додає причин, чому інвестори прагнуть утримувати цей актив.

Інвестиційні потоки були ключовими для 13% зростання золота у третьому кварталі, а загальний попит на ETF, злитки та монети досяг найвищого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Закупівлі центральних банків тривають – Польща, Угорщина та Індія були серед найбільших покупців, навіть попри сповільнення темпів офіційної активності. Попит на ювелірні вироби впав.