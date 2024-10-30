Мировой спрос на золото превысил рекордные $100 млрд: что на это повлияло

Золото подорожало более чем на треть в 2024 году, достигнув рекордных показателей

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Мировой спрос на золото в третьем квартале 2024 года вырос примерно на 5%, установил рекорд и впервые поднял потребление свыше $100 млрд. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC).

В 2024 году золото подорожало более чем на треть. Росту спроса, что привело к увеличению объемов до 1313 тонн, способствовало усиление инвестиционных потоков с Запада, это помогло компенсировать снижение спроса со стороны Азии.

Одной из причин стал переход Федерального резерва к снижению процентных ставок.

По словам главного рыночного стратега WGC Джона Рида, покупки на непрозрачном внебиржевом рынке становятся все более важным фактором, влияющим на цены.

Золото, которое в среду установило рекорд – около $2 790 долларов за унцию, – росло ежемесячно в этом году, за исключением января и июня, когда цены были фиксированными.

С началом цикла снижения ставок WGC ожидает увеличение объемов инвестиций в слитки, а геополитическая неопределенность, особенно в связи с предстоящими на следующей неделе президентскими выборами в США, добавляет причин, почему инвесторы стремятся удерживать этот актив.

Инвестиционные потоки были ключевыми для 13% роста золота в третьем квартале, а общий спрос на ETF, слитки и монеты достиг наивысшего уровня с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Закупки центральных банков продолжились – Польша, Венгрия и Индия были среди самых крупных покупателей, даже несмотря на замедление темпов официальной активности. Спрос на ювелирные изделия упал.