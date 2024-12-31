Наибольший рост с 2010-го: золото подорожало более чем на 26% за год
За 2024 год золото подорожало более чем на 26%, что является наибольшим ростом с 2010 года. Сейчас одна тройская унция стоит $2 790,15. Об этом пишет Reuters.
"Рост геополитических рисков, спрос со стороны центральных банков, смягчение монетарной политики центральных банков во всем мире и возобновление притока инвестиций в привязанные к золоту биржевые товары (ETC) были основными движущими силами ралли золота в 2024 году", – отметила директор по макроэкономическим исследованиям WisdomTree Анека Гупта.
Золото, по всей вероятности, сохранит рост в 2025 году, если глобальная геополитическая напряженность усилится во время второго срока президента США Трампа, что потенциально подтолкнет инвесторов к проверенному временем металлу, заявил главный рыночный аналитик Exinity Group Хан Тан.
"Мы ожидаем, что золото вырастет до $3 000 за тройскую унцию благодаря структурно более высокому спросу со стороны центральных банков, а также циклическому и постепенному увеличению авуаров ETF вследствие снижения ставок ФРС", – добавил стратег по сырьевым товарам в Goldman Sachs Даан Струйвен.
- 21 октября цена золота достигла исторического максимума – $2 729,63 за унцию.
- Мировой спрос на золото в третьем квартале 2024 года вырос примерно на 5%, установил рекорд и впервые поднял потребление свыше $100 млрд.