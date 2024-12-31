Наибольший рост с 2010-го: золото подорожало более чем на 26% за год

Спрос банков и геополитические риски привели к удорожанию золота более чем на 26% за год

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За 2024 год золото подорожало более чем на 26%, что является наибольшим ростом с 2010 года. Сейчас одна тройская унция стоит $2 790,15. Об этом пишет Reuters.

"Рост геополитических рисков, спрос со стороны центральных банков, смягчение монетарной политики центральных банков во всем мире и возобновление притока инвестиций в привязанные к золоту биржевые товары (ETC) были основными движущими силами ралли золота в 2024 году", – отметила директор по макроэкономическим исследованиям WisdomTree Анека Гупта.

Золото, по всей вероятности, сохранит рост в 2025 году, если глобальная геополитическая напряженность усилится во время второго срока президента США Трампа, что потенциально подтолкнет инвесторов к проверенному временем металлу, заявил главный рыночный аналитик Exinity Group Хан Тан.

"Мы ожидаем, что золото вырастет до $3 000 за тройскую унцию благодаря структурно более высокому спросу со стороны центральных банков, а также циклическому и постепенному увеличению авуаров ETF вследствие снижения ставок ФРС", – добавил стратег по сырьевым товарам в Goldman Sachs Даан Струйвен.