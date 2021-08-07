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У Зеленского решили, куда нужно направить $2,7 млрд от МВФ

07.08.2021, 10:15
У Зеленского решили, куда нужно направить $2,7 млрд от МВФ - Фото
Олег Устенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Часть помощи от Международного валютного фонда, которую Украина получит в конце августа, может быть заведена в золотовалютные резервы Национального банка Украины для дополнительной подушки безопасности. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире Украина 24.

По его словам дискуссия на счет продолжается.

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"Часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", - сказал Устенко. 

Как он отметил, речь идет об использовании этих средств для стимулирования экономического развития в стране в среднем и долгосрочном периоде времени.

"Это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - добавил он.

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Наталия Софиенко
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МВФ транш от МФВ Олег Устенко
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