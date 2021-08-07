У Зеленского решили, куда нужно направить $2,7 млрд от МВФ

Часть помощи от Международного валютного фонда, которую Украина получит в конце августа, может быть заведена в золотовалютные резервы Национального банка Украины для дополнительной подушки безопасности. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире Украина 24.

По его словам дискуссия на счет продолжается.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", - сказал Устенко.

Как он отметил, речь идет об использовании этих средств для стимулирования экономического развития в стране в среднем и долгосрочном периоде времени.

"Это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - добавил он.

Читайте также

Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвоздмездно $2,7 млрд из $650 млрд. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.