Молодые учителя получат по 21 000 грн. Деньги направлены на места

Учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн. Кабинет министров направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 000 молодым педагогам. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в этом году и продолжают занимать должность учителя.

Средства будут выплачиваться по основному месту работы в учебном заведении в конце года.

Ранее стало известно, что Кабинет министров утвердил перечень из 705 молодых учителей, которым в течение 2020 года будут выплачивать по 20% доплаты к должностному окладу.

В феврале правительство направило дополнительно 2,2 млрд грн на зарплаты учителям. Отмечалось, что выплаты будут осуществлять из расчета реального количества учеников.

В ноябре 2019 года Кабинет министров заявил о перераспределении 171,1 млн грн на зарплаты учителям и направлении дополнительно 326 млн грн для дофинансирования медсубвенции.