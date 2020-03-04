Молодые учителя получат по 21 000 грн. Деньги направлены на места

Учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн. Кабинет министров направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 000 молодым педагогам. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Отмечается, выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в этом году и продолжают занимать должность учителя.
Средства будут выплачиваться по основному месту работы в учебном заведении в конце года.