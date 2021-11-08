Уже 18 банков автоматически могут блокировать счета граждан по требованию исполнителей

Еще три учреждения пополнили список банков Украины, которые приступили к автоматической блокировке счетов граждан из-за долгов по требованию государственных и частных исполнителей. По данным Опендатабот, в обновленный перечень входят: ПриватБанк, Универсал Банк, Окси Банк, ТАСкомбанк, ИндустриалБанк, Банк Восток, Прокредит Банк, Львов, Конкорд, Райффайзен Банк Аваль, КредоБанк, ОТП Банк, МетаБанк, Украинский капитал, Радобанк.

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23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать — частично или полностью — счета украинцев, попавших в Единый реестр должников.

Однако оказалось, что система может давать сбой, нередко случается блокировка всего счета должника.

"Если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", – пояснила начальник управления НБУ. по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Ранее банки отказывались предоставлять исполнителям информацию о финансовом состоянии клиентов, объясняя это банковской тайной. В апреле Минюст расширило действие системы автоматизированного ареста счетов должников.

6 июля вступил в силу приказ Минюста, согласно которому ряд украинских банков получили право автоматически блокировать счета украинцев за долги. В Минюсте разъяснили, что средства на банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме, но при этом речь не идет об автоматическом списании денег.

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Анна Лыса-Кузмич

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