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Украина до конца года получит кредит от Deutsche Bank до $350 млн

24.12.2020, 08:11
Украина до конца года получит кредит от Deutsche Bank до $350 млн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украина до конца 2020 года осуществит внешнее заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до $350 млн. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1291 от 23 декабря.

Правительство утвердило условия заимствования и поручило Минфину предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания займов.

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Кредит привлекается по ставке до трех месяцев LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) + маржа 5,75% годовых.

Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора.

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"Досрочное погашение кредита осуществляется в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности: в случае изменения рыночной цены ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором; в случае осуществления дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором", – говорится в документе.

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Наталия Софиенко
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