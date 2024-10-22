Украина получит грантов от Франции на 200 млн евро: на что пойдут деньги

Франция и Украина подписали грантовое соглашение на сумму 200 миллионов евро

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Украина и Франция подписали имплементационное соглашение, открывающее возможность привлечь 200 млн евро грантовой помощи. Об этом сообщает первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"До 50% этих денег будут направлены на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления. Эти проекты будут реализованы в тесном сотрудничестве с французскими компаниями, которые активно поддерживают Украину и трудоустраивают 25 000 человек в нашей стране", – отметила Свириденко.

Отмечается, что ключевые секторы, которые получат финансирование благодаря этому соглашению, – здравоохранение, энергетика, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, переработка отходов и жилищное строительство.

Отдельно также ведется работа по расширению мандата Группы AFD в Украине для поддержки украинских предприятий. Французское агентство по вопросам развития, Общество содействия и участия в экономическом сотрудничестве и организация Expertise France смогут предоставлять ссуды, гранты, гарантии или другие формы финансовой и технической помощи.

"Такая поддержка может быть предоставлена государственным или частным предприятиям, банковским учреждениям, объединениям, организациям, а также любым находящимся в Украине юридическим лицам", – резюмирует Свириденко.