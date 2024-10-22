Україна отримає грантів від Франції на 200 млн євро: на що підуть гроші

Франція та Україна підписали грантову угоду на суму 200 мільйонів євро

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Україна та Франція підписали імплементаційну угоду, що відкриває можливість залучити 200 млн євро грантової допомоги. Про це повідомляє перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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"До 50% цих грошей буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проєкти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25 000 людей у нашій країні", – зазначила Свириденко.

Зазначається, що ключові сектори, які отримають фінансування завдяки цій угоді – охорона здоров'я, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, перероблювання відходів та житлове будівництво.

Окремо також ведеться робота над розширенням мандату Групи AFD в Україні для підтримки українських підприємств. Французьке агентство з питань розвитку, Товариство сприяння та участі в економічному співробітництві та організація Expertise France зможуть надавати позики, гранти, гарантії або інші форми фінансової та технічної допомоги.

"Така підтримка може бути надана державним або приватним підприємствам, банківським установам, об'єднанням, організаціям, а також будь-яким юридичним особам, які знаходяться в Україні", – резюмує Свириденко.