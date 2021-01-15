Украинцы оставляют себе монеты мелкого номинала на память

С начала октября 2019 года до конца ноября 2020 году в кассы банков поступило 34,6 млн штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек с 5,7 млрд единиц, находившихся в обращении по состоянию на 1 октября 2019 года. Большинство монет мелкого номинала украинцы оставили себе на память, говорится в данных экспертной платформы НБУ.

По количеству таких монет в обращении сокращение составило за последние 14 месяцев только 0,61%.

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За последние два месяца монеты номиналом 25 копеек обменяли в кассах банков Украины 48,2 млн штук, а с начала применения правил округления общей (в чеке) суммы расчетов наличными до 10 копеек (01.10.2019) — 109 млн штук, что составляет 3,5%.

По количеству в обращении больше всего монет мелкого номинала. А вот по общей сумме самой востребованной монетой является номинал 1 гривна (их в обращении 713,3 млн шт.).

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Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.

С 1 октября 2020 года НБУ начал изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года. Начиная со 2 октября монеты номиналом 25 копеек перестали быть платежным средством и начали выводится из оборота.

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Наталия Софиенко

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