Украинцы увеличили вклады в банках

В украинских банках объем гривневых депозитов за сентябрь увеличился на 3,4% в сравнении с августом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Объем валютных депозитов (в долларовом эквиваленте) увеличился на 3,8% – до 17,6 млрд грн.

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Отмечается, что остатки по гривневым кредитам сократились на 0,6% за сентябрь и на 0,7% с начала года – до 609,1 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 7,5% за сентябрь и выросли на 3,9% с начала года – до 13,1 млрд грн.

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В период карантина украинцы разместили на депозитах и счетах почти 30 млрд грн.

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Наталия Софиенко

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