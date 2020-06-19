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В период карантина украинцы разместили на депозитах и счетах почти 30 млрд грн

В период карантина украинцы разместили на депозитах и счетах почти 30 млрд грн
19.06.2020, 14:41

Люди не только не забирали деньги со счетов и депозитов, но и открывали новые вклады

Объем вкладов населения с начала карантина увеличился на 28,7 млрд грн. На 1 июня общая сумма на депозитах и счетах украинцев составила 529,8 млрд грн, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Месяцем ранее, по состоянию на 1 мая, сумма вкладов населения равнялась 524,33 млрд грн, а на 1 апреля - 520,24 млрд грн. 

инфографика ФГВФЛ (fg.gov.ua)

Инфографика от ФГВФЛ

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По словам директора департамента дистанционной и инспекционной деятельности банков Елены Дещени, ожидания Фонда, что из-за пандемии коронавируса количество депозитов уменьшится, не оправдались. "Значительного оттока денег с депозитов в этот период не было, наоборот, объем вкладов с начала года даже вышел в плюс", - отмечает она. Эту же информацию подтверждает и Национальный банк - в своем еженедельном отчете регулятор указал, что количество депозитов в гривне только за последнюю неделю увеличилось на 0,3%. 

(bank.gov.ua)

Инфографика от НБУ

С начала введения карантина незначительный отток денежных средств с депозитов наблюдался только в середине и конце марта, а также в середине мая. В апреле несколько сократились вклады в иностранной валюте. В пресс-службе Фонда подчеркивают, что это длилось недолго и на общую положительную тенденцию не повлияло: всего с начала года объем вкладов от населения вырос на 55,4 млрд грн (11,7%) по сравнению с показателями прошлого года. Причем такая динамика была характерна и для 2019 года - тогда прирост депозитов составил 36,1 млрд грн (8,2%).

Для анализа Фонд использовал данные по 74 банкам, которые являются его участниками. На сегодняшний день это все украинские банки, кроме Ощадбанка.

  • На 1 февраля сумма вкладов на счетах физлиц достигла 487,3 млрд грн.
  • 25 мая ФГФВЛ сообщил, что вклады населения по депозитам увеличились на 4 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая
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